Empacar lanza 'Finesse Premium' reforzando su apuesta por la industria boliviana

Empacar, una de las principales industrias bolivianas, presentó su nuevo producto 'Finesse Premium' en un evento especial realizado en el rooftop de su stand en la Expocruz 2025. El lanzamiento marca la culminación de la promesa que la compañía hizo tras la reapertura de su fábrica y subraya su compromiso con el desarrollo económico del país.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo a autoridades locales y representantes de diversas cámaras empresariales. Carlos Limpias, gerente general de Empacar, expresó su agradecimiento a clientes, proveedores y colaboradores, destacando el arduo trabajo y la visión detrás del proyecto. "Finesse Premium llega para complementar nuestro portafolio y cumplir con las altas expectativas de los clientes más exigentes en suavidad y resistencia", afirmó Limpias.

Un producto de "manos bolivianas"

Ronald Mariscal, gerente corporativo de Empacar, resaltó el origen 100% nacional del nuevo producto. "Este es un producto boliviano, hecho por ingenieros bolivianos, diseñado por ingenieros bolivianos, trabajado por manos bolivianas", enfatizó, subrayando el orgullo de competir en igualdad de condiciones con productos internacionales. Mariscal también recordó el eslogan de resiliencia "Santa Cruz no se rinde ante la crisis", un espíritu que, según él, sigue vigente en la industria cruceña.

Por su parte, el presidente de la Cainco, Jean Pierre Antelo, felicitó al Grupo Kuljis por su constante apuesta en la feria y en el desarrollo del sector productivo. "Esto es el valor del sector privado... que muestra nuestra mejor versión", comentó Antelo, celebrando que la Expocruz se ha convertido en un espacio que exhibe el crecimiento y la capacidad de Bolivia.

Un llamado a la acción y un recordatorio del pasado

Ivo Kuljis, presidente del Grupo Kuljis, compartió una emotiva anécdota de su experiencia en la feria en 1984, durante un periodo de hiperinflación, y cómo el eslogan "Santa Cruz no se rinde ante la crisis" impulsó a la ciudad a seguir adelante. En un llamado a las autoridades y empresarios, Kuljis hizo hincapié en la necesidad de un nuevo modelo económico que fomente el crecimiento y la colaboración.

"Hemos perdido mucho tiempo con las medidas de estos 20 años de gobierno", sentenció Kuljis, haciendo referencia a la necesidad de ajustes económicos para el país. Para ilustrar su punto, recordó una obra pública que se construyó con la cooperación de la alcaldía, el comité de obras públicas y el sector privado, demostrando que el trabajo en conjunto es clave para el desarrollo. Con este lanzamiento, Empacar ratifica su compromiso de seguir invirtiendo en Bolivia y contribuir al crecimiento del país.

