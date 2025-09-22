Luis Enrique, galardonado con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador

El español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.



El técnico no estuvo en la gala de los premios al encontrarse con su equipo disputando un partido liguero contra el Olympique de Marsella que fue aplazado este domingo a causa de la lluvia, aunque previamente ya había hecho saber que no tenía intención de acudir por su animadversión a los galardones individuales.



Luis Enrique, de 55 años, recibe este reconocimiento por segunda vez en su carrera como entrenador tras haber sido declarado mejor técnico en 2015, entonces al frente del banquillo del Barcelona.



El exseleccionador español dirigió al PSG al primer título de su historia en la Liga de Campeones, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.



Luis Enrique releva en el galardón al italiano Carlo Ancelotti, ganador como entrenador del Real Madrid y ahora técnico de la selección de Brasil.



El entrenador español envió un mensaje grabado a la sala: "Gracias a mi familia, a todo el PSG, a los que forman parte del equipo, a los jugadores, que han completado un año importantísimo".



También tuvo palabras para el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaifi, del que dijo que "siempre cuida del equipo", y muy especialmente para el director deportivo, Luis Campos, con quien aseguró haber "conectado" desde el primer momento.



"Por último quiero enviar una reflexión a todos los jugadores. Es bonito recibir un galardón individual, para vosotros y para vuestra familia. Pero lo más importante es tener el reconocimiento de los hinchas de vuestro equipo y de los que aman este deporte", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play