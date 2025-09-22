TEMAS DE HOY:
Gol del boliviano Monteiro impulsa al FK Auda a superar a Super Nova en Letonia

El futbolista boliviano abrió el marcador de penal en el triunfo 3-2 de su equipo sobre Super Nova por la liga letona. 

Martin Suarez Vargas

22/09/2025 13:53

Enzo Monteiro, futbolista boliviano en Letonia.
Letonia.

Enzo Monteiro volvió a brillar en la liga de Letonia al convertir un penal que abrió la senda del triunfo del FK Auda frente a Super Nova. El gol llegó a los 19 minutos del primer tiempo, colocando al conjunto verde y negro en ventaja y marcando el inicio de una victoria ajustada por 3-2.

Los locales ampliaron la diferencia con tantos de Jackson y Stevenson, mientras que los visitantes habían igualado momentáneamente con goles de Ralfs y Arten Marchuk. Con esta victoria, el FK Auda se mantiene quinto en la tabla de posiciones con 43 puntos.

El próximo compromiso del equipo leton se jugará este sábado 27, desde las 7:00 de la mañana hora de Bolivia, cuando enfrenten a FS Jelgava. Monteiro, una vez más, se convirtió en protagonista al ejecutar con potencia el penal que aseguró el inicio del triunfo de su equipo.

