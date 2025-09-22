Padre es detenido por abusar sexualmente de su hija durante cinco años

El sujeto fue aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia cautelar.
22/09/2025 13:33
Escuchar esta nota
Un caso estremecedor de violencia sexual contra una menor sacude Cochabamba. Un hombre fue aprehendido después de que se confirmara que abusó de su hija biológica desde que ella tenía 7 años.
La víctima, hoy de 12 años, decidió contarle todo a su madre, quien junto a familiares denunció el hecho ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
“Al tomar contacto con la familia, se evidenció que el padre biológico abusó de su propia hija durante cinco años. La menor rompió el silencio y se lo contó a su mamá, quien decidió reunir a la familia y denunciar este hecho que no puede quedar impune”, explicó Edwin Pérez, representante de la Defensoría.
El sujeto fue aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia cautelar, mientras el Ministerio Público reúne pruebas para sostener la acusación.
La Defensoría alertó que los casos de abuso infantil van en aumento y que la mayoría ocurre dentro del propio núcleo familiar, lo que hace urgente reforzar la protección a la niñez.
