Urgente: volvieron a internar al DT de Boca, Miguel Russo; ¿cuál es su estado de salud?

Según medios argentinos, Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, volvió a ser internado este lunes en una clínica de Buenos Aires, luego de presentar un cuadro de deshidratación tras el empate 2-2 de su equipo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El entrenador de 69 años permanecerá bajo observación mientras los médicos le realizan una serie de estudios que determinarán el tiempo que deberá permanecer en el centro de salud.

La semana pasada, Russo ya había sido internado por una infección urinaria que requirió hidratación y medicación intravenosa durante tres noches. A pesar de ello, se mantuvo estable y en buenas condiciones, siendo la internación una medida de precaución para controlar su recuperación.

Tras el empate en Rosario, el DT volvió a mostrarse animado y participó en la conferencia de prensa, saludando a sus exjugadores y recibiendo el cariño de los hinchas locales. Los profesionales médicos continuarán con su seguimiento para asegurar que pueda retomar sus actividades al frente del equipo cuanto antes.

Mira la programación en Red Uno Play