El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegó este lunes hasta la Fiscalía Departamental junto a su abogado para notificarse oficialmente con el sobreseimiento dispuesto en el denominado caso “Notaría”. La autoridad departamental confirmó que con este acto “se acaba el proceso”.

“Hasta ahora eso sobre la notaría de gobierno, solo faltaba que me notifique ante el Ministerio Público. Teníamos que venir, firmar los formularios y cumplir con lo que establece la norma”, señaló Camacho a los medios de comunicación al salir de la Fiscalía.

Por su parte, el abogado Martín Camacho informó que el Ministerio Público no encontró elementos suficientes para sustentar una acusación, por lo que concluyó la etapa preparatoria con el sobreseimiento. Recordó que, en otros procesos, como el caso “acuífero”, también se dictaron rechazos debido a la falta de pruebas.

El pasado 5 de septiembre, la Fiscalía presentó la resolución de sobreseimiento en favor del gobernador cruceño dentro del caso “Notaría”, donde se lo investigaba por presuntos delitos de falsedad ideológica y usurpación de funciones.

La investigación surgió a raíz de un supuesto “Poder Especial” firmado el 1 de agosto de 2023, en el que la autoridad departamental aparecía como firmante en Santa Cruz. Sin embargo, los registros penitenciarios confirmaron que ese día el gobernador se encontraba detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz, cumpliendo detención preventiva, lo que generó dudas sobre la validez del documento.

El Ministerio Público, tras analizar los elementos presentados, determinó que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación formal, disponiendo el archivo definitivo del caso.

