Caso Notaría: Fiscalía dicta sobreseimiento a favor del gobernador Luis Fernando Camacho

La Fiscalía presentó una resolución de sobreseimiento en favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dentro del denominado caso Notaría, en el que se lo investigaba por los presuntos delitos de falsedad ideológica y usurpación de funciones.

De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio Público, los elementos de prueba recabados resultaron insuficientes para sostener una acusación formal, por lo que se determinó el archivo definitivo del proceso.

Con esta decisión, el proceso legal que había sido abierto contra la autoridad departamental queda cerrado, sin necesidad de que se dicte una sentencia de fondo.

El sobreseimiento implica que Camacho queda liberado de los cargos que pesaban en su contra y no podrá ser procesado nuevamente por el mismo caso.

Mira la programación en Red Uno Play