Caso Notaría: Fiscalía dicta sobreseimiento a favor del gobernador Luis Fernando Camacho

De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio Público, los elementos de prueba recabados resultaron insuficientes para sostener una acusación formal, por lo que se determinó el archivo definitivo del proceso.

Charles Muñoz Flores

05/09/2025 10:37

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Fiscalía presentó una resolución de sobreseimiento en favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dentro del denominado caso Notaría, en el que se lo investigaba por los presuntos delitos de falsedad ideológica y usurpación de funciones.

De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio Público, los elementos de prueba recabados resultaron insuficientes para sostener una acusación formal, por lo que se determinó el archivo definitivo del proceso.

Con esta decisión, el proceso legal que había sido abierto contra la autoridad departamental queda cerrado, sin necesidad de que se dicte una sentencia de fondo.

El sobreseimiento implica que Camacho queda liberado de los cargos que pesaban en su contra y no podrá ser procesado nuevamente por el mismo caso.

 

