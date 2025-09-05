¡La ilusión no muere! Hinchas bolivianos mantienen la fe pese a la derrota en Barranquilla

Ni la derrota por 3-0 ante Colombia logró apagar la esperanza de los bolivianos. Desde la zona de Alto San Pedro, en Santa Cruz, decenas de hinchas llegaron con banderas, cánticos y entusiasmo para alentar a la Verde, convencidos de que aún hay posibilidades de llegar al repechaje rumbo al Mundial 2026.

“Para ser una derrota de 3 a 0, los jugadores pusieron de su parte para que no sea tan aplastante. Pero la ilusión sigue, vamos a esperar el próximo partido”, comentó uno de los aficionados, con la fe intacta.

Otro hincha agregó: “Esperemos que podamos remontar el marcador, el primer tiempo nos fue bien y el segundo tiempo nos faltó mantener el ritmo, pero todo puede pasar contra Brasil”.

El encuentro en Barranquilla dejó un sabor amargo: Bolivia no sumó puntos y ahora está obligada a ganarle a Brasil el próximo martes y esperar que Venezuela, que cayó ante Argentina, no sume en su siguiente duelo. Solo así podrá soñar con el repechaje.

El partido mostró a una selección boliviana que inició con fuerza: en los primeros 30 minutos mantuvo una defensa firme y creó oportunidades en ataque. Sin embargo, el gol de Colombia desarmó el planteamiento y, con el pasar de los minutos, la Verde perdió intensidad hasta recibir tres tantos.

Pese a todo, la hinchada no se rinde. El martes, la esperanza de todo un país se juega en 90 minutos.

