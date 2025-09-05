TEMAS DE HOY:
Fiscalía y TDJ La Paz coordinan mecanismos para descongestionar procesos de detenidos preventivos

Tras una reunión interinstitucional, se definió iniciar un proceso de socialización de las salidas alternativas con las personas privadas de libertad. 

Hans Franco

05/09/2025 10:48

Fiscalía y TDJ coordinan acciones para revisar detenciones preventivas
La Paz

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que, en el marco de la política de descongestionamiento penal, la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) asumieron mecanismos conjuntos para agilizar los procesos de los privados de libertad que se encuentran con detención preventiva.

Tras una reunión interinstitucional, se definió iniciar un proceso de socialización de las salidas alternativas con las personas privadas de libertad, a fin de que puedan acogerse a estas medidas y así obtener certeza jurídica sobre su situación. La primera actividad se llevará a cabo este viernes en el penal de Patacamaya.

“En la reunión entre ambas instituciones, donde participaron todos los coordinadores de la Fiscalía, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Margot Pérez Montaño, los Vocales del área Penal y mi persona, se ha quedado en socializar las demandas del Ministerio Público a los funcionarios judiciales, en relación a la coordinación y se agilice salidas alternativas, como la suspensión condicional de la pena, procedimiento abreviado y conciliaciones, siempre cuando corresponda”, señaló Torrez.

La autoridad explicó que estas medidas permitirán descongestionar los procesos en los próximos días y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de las personas con detención preventiva, contribuyendo a una justicia más ágil y efectiva en el departamento.

 

