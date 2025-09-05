¡Quedó impactado! Así fue el primer megaconcierto de Rodrigo Massa en el Cristo Redentor

El juez de ‘La Gran Batalla’, Rodrigo Massa, terminó realmente impactado, cuando escuchó que la gente empezaba a reunirse en la zona del Cristo Redentor en la ciudad de Santa Cruz, quiso sumarse y terminó formando parte de un megaconcierto.

“Día 163 en Bolivia …”. así empieza el relato de Massa a su espectacular experiencia en las calles de Santa Cruz, pues tubo la oportunidad de compartir con una gran cantidad de gente, quienes le contagiaron de su alegría.

El megaconcierto, formaba parte de la grabación de un videoclip del artista boliviano Luis Vega, de una canción desarrollada en colaboración con el reconocido cantante Pipe Bueno, un show del que miles de personas participaron.

Luis Vega prepara el nuevo material audiovisual de su reciente éxito “No tengo valor”, que será estrenado el próximo 19 de septiembre en todas las plataformas.

