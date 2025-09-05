Lo que debía ser un amistoso tranquilo entre City FC Abuja y JKU FC se convirtió en una escena de película: jugadores, árbitros, cuerpo técnico ¡y hasta camarógrafos! se tiraron al suelo para escapar de un ataque de abejas africanas.

El suceso ocurrió al minuto 77, cuando el marcador estaba 1-1 y un futbolista recibía atención médica. En el video viral se ve cómo los protagonistas del partido se recostaban boca abajo sobre el césped, mientras un recogepelotas buscaba refugio bajo una banca. Tras más de un minuto de terror, las abejas se retiraron y el encuentro continuó, concluyendo con victoria 2-1 para City FC Abuja.

VIDEO: ¡Caos en Tanzania! Partido de fútbol paralizado por enjambre de abejas africanas. Foto: RR.SS./Pixabay

Las abejas africanas son famosas por su carácter extremadamente defensivo. A diferencia de sus primas europeas, reaccionan con ataques masivos ante cualquier mínima amenaza. Son persistentes: no se van después de unos segundos, sino que persiguen a sus víctimas por cientos de metros. Además, los ruidos, vibraciones o movimientos bruscos pueden desencadenar su furia.

Su veneno no es más tóxico, pero la cantidad de picaduras que pueden infligir en minutos puede ser letal, provocando intoxicaciones graves o incluso la muerte en personas alérgicas, niños y mascotas.

Este inesperado episodio se volvió viral y nos recuerda que, en algunas regiones, un partido de fútbol puede convertirse en una carrera por sobrevivir… contra un enjambre de abejas.

Mira el video:

