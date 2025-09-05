Marcelo Claure, el médico boliviano que sobrevivió al trágico accidente en Perú el pasado 3 de marzo, continúa internado en estado delicado tras haber sido sometido a 11 cirugías y enfrentar ahora una grave infección en el hueso de su pierna derecha. Los gastos médicos ya superan los 100 mil bolivianos y su familia pide ayuda urgente para cubrir los costos que diariamente ascienden a 500 y hasta 700 bolivianos en medicamentos.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Marcelo relató el drama que vive desde hace seis meses: “Por favor, ayúdenme… esto del hospital no ha sido nada fácil. Los medicamentos son carísimos y uno a veces no sabe cómo pedir ayuda, pero cuando la vida te golpea así, no queda otra. Necesito del apoyo de la gente para poder salir adelante”, expresó.

El accidente no solo le dejó secuelas físicas. En ese trágico día, Marcelo perdió a su pareja, con quien compartía sueños y proyectos de vida. Ambos, junto a otros médicos bolivianos, realizaban campañas médicas en comunidades alejadas del Perú cuando su vehículo se embarrancó.

Entre lágrimas, Marcelo recordó a la mujer que le acompañó hasta el último día: “Ella fue lo mejor que la vida me puso en el camino. Me motivaba a ser mejor persona y siempre estaba a mi lado para todo. No hay palabras para describir lo que siento… ya no está, y eso duele muchísimo”.

La madre del médico también pidió colaboración: “Toda la familia está angustiada. Los medicamentos son carísimos, no podemos solos. Por favor, ayúdennos para que mi hijo pueda seguir luchando”.

Para quienes deseen colaborar con Marcelo Claure, pueden hacerlo a la cuenta 607-17150. Cada aporte puede marcar la diferencia en la vida de este médico que, hasta antes del accidente, dedicaba su tiempo y conocimiento a atender gratuitamente a personas de escasos recursos en zonas rurales del Perú.

