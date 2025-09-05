Accidente y persecución en la zona sur de Cochabamba: “Se pasó el rojo, nos chocó y huyó”

La noche de ayer, la avenida París y la calle Calera fueron escenario de un dramático hecho de tránsito que terminó con persecución, tensión y acusaciones contra un conductor que, según testigos, habría estado en estado de ebriedad.

Un trufi blanco fue impactado por una camioneta azul cuyo conductor, denuncian pasajeros, no respetó el semáforo en rojo y tras el choque decidió escapar.

“Estábamos viniendo del kilómetro 9 de la Petrolera, esperando en el semáforo en rojo, cuando esta camioneta repartidora de agua se pasó y nos chocó. Yo iba adelante, fue un susto enorme. Lo seguimos porque no quiso parar, estaba muy agresivo. Hasta parecía que estaba borracho”, relató una de las pasajeras que vivió momentos de angustia.

Los pasajeros no se quedaron de brazos cruzados, siguieron al conductor hasta que personal de Tránsito logró interceptarlo y trasladar a ambos choferes para iniciar la investigación.

Las autoridades no descartan que el conductor de la camioneta estuviera bajo influencia alcohólica, lo que será confirmado en las próximas horas.

