VIDEO: “¿Dinero o la bendición de Dios?” Pastor hondureño pide terreno a feligrés en plena ceremonia

En un momento que mezcla fe, nervios y un toque de incredulidad, el pastor hondureño Jorge Pompa dejó a todos boquiabiertos al pedirle a un miembro de su iglesia que le entregara los papeles de un terreno valuado en más de tres millones de lempiras (unos 130.000 dólares), asegurando que era un mandato directo de Dios.

“Dios me habló anoche para ti”, dijo Pompa, mientras el feligrés, visiblemente temblando, intentaba comprender la situación. Entre promesas de bendiciones y cifras que subían más rápido que un crédito hipotecario, el pastor lanzó la pregunta del millón:“¿Qué quieres: dinero o la bendición de Dios?”

Según el religioso, entregar el terreno significaba recibir no solo la recompensa espiritual, sino también una “ayuda” económica mucho mayor, mientras que negarse, bueno, eso quedaba en manos de la fe.

El feligrés, atrapado entre la lógica y la devoción, solo pudo exclamar: “¿Cómo puedo venderle algo a Dios si es de Él todo?”

El video, ya viral en redes sociales, ha encendido un debate sobre los límites entre la fe y la persuasión religiosa, y ha dejado a muchos usuarios preguntándose si la bendición de Dios realmente puede cotizarse en dólares.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play