Un crimen que ha conmocionado a la ciudad de Eunápolis, Brasil. La tarde del martes 2 de septiembre, una mujer identificada como Eduarda Rodrigues dos Santos, de 22 años, fue encontrada decapitada en la Rua São Lourenço, barrio Santa Lúcia, en lo que la policía presume está relacionado con la guerra entre facciones criminales que azota la región.

De acuerdo con información del portal Verdinho Itabuna, Eduarda habría sido secuestrada junto a otras dos mujeres que permanecen desaparecidas. Las tres fueron señaladas de tener vínculos con miembros del Bonde do Maluco (BDM), grupo rival del temido Comando Vermelho (CV).

Cerca del cuerpo se encontró una nota en la que se acusaba a la víctima de tener presuntos lazos con integrantes del BDM, lo que ha llevado a las autoridades a investigar si el crimen estaría relacionado con el llamado “tribunal del crimen”, mecanismo de ajuste de cuentas empleado por facciones criminales en Brasil.

La policía sospecha además que las mujeres desaparecidas serían parejas de hombres asesinados en un tiroteo ocurrido ese mismo día en Santa Lúcia, lo que podría confirmar una escalada de violencia entre las organizaciones rivales.

En un comunicado oficial, la Policía Civil informó que la Comisaría Territorial de Eunápolis ya emitió directrices para el Departamento Técnico de Policía (DPT), con el fin de esclarecer el crimen y ubicar a las otras víctimas. Hasta el momento, no hay detenidos.

La comunidad de Eunápolis permanece en alerta y consternada, mientras la policía intensifica las investigaciones para frenar la violencia en la región.

¡Aterrador! Mujer es encontrada decapitada junto a una nota en Brasil. Foto: RR.SS.

