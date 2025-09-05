¿Peligroso o emotivo? Joven juega fútbol cargando a su bebé y se hace viral en redes

Se trata de una imagen que se hizo viral en las últimas horas, y en el video se logra ver a un joven jugando fútbol con su bebé en brazos.

El deportista, lleva a su pequeño bebé en un cargador característico para los más pequeños de la casa, y ayudándose con los brazos para sostenerlo, corre detrás del balón.

El joven no tenia con quien dejar a su bebé y también tenía que cumplir su compromiso con sus compañeros de equipo para presentarse en un partido muy importante.

El video fue compartido en redes sociales y ha generado diferentes comentarios, algunos conmovedores, sobre el padre que lleva a su bebé siempre consigo, y otros, mencionando un riesgo que afronta el bebé, mientras su padre corre en la cancha, además indican que la pelota podría alcanzarlo.

Video:

