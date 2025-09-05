¡Aterrador! Misteriosa criatura marina aparece en una playa de Gales

Una enorme criatura marina sin identificar apareció en la playa de Cefn Sidan, en Gales. El hallazgo fue realizado por un turista que caminaba por la zona, quien rápidamente alertó a los lugareños. En cuestión de minutos, decenas de personas se acercaron al lugar, sorprendidas por el tamaño del cadáver y su aspecto inquietante.

De acuerdo con los primeros reportes, la criatura tendría un tamaño equivalente a cuatro automóviles.

Aunque en un primer momento no se pudo determinar de qué especie se trataba, se observó una estructura ósea similar a una caja torácica, con restos de carne en avanzado estado de descomposición. Las imágenes captadas por medios locales muestran una figura gigantesca parcialmente enterrada en la arena.

El gran cadáver era aproximadamente cuatro veces el tamaño de un auto. (Foto: Clayton Boswell/Media Wales).

Biólogos marinos se trasladaron al sitio para comenzar los estudios correspondientes. Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, se especula con la posibilidad de que se trate de una ballena o de algún otro gran mamífero marino que fue arrastrado a la costa por las corrientes del océano Atlántico.

El análisis de esta criatura podría aportar información clave sobre el estado de salud del ecosistema en la región. Además, se destacó que este tipo de hallazgos no solo generan impacto mediático, sino que también son una oportunidad para la investigación científica.

Mira la programación en Red Uno Play