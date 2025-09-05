El chiste que les costó el trabajo: personal médico es despedido por video en TikTok

Lo que comenzó como un intento de humor en redes sociales terminó de la peor manera para un grupo de trabajadores de la salud en Santa Bárbara, California. Varios miembros del personal de Urgencias de una clínica de Sutter Health han sido despedidos tras la publicación de un video en TikTok que se burlaba de sus pacientes.

El video, que rápidamente se volvió viral antes de ser eliminado, mostraba una serie de fotos tomadas en las salas de examen. El personal posaba con sonrisas y muecas frente a lo que parecían ser manchas de fluidos corporales en las camillas y sábanas, supuestamente dejadas por los pacientes, según informan los portales RT y KTLA.

"Un chiste de mal gusto"

La publicación venía acompañada de comentarios que buscaban ser graciosos, pero que cayeron en lo vulgar y deshumanizante. Preguntas como "¿Se les permite a los pacientes dejar regalos?" y otros subtítulos como "¡Adivina la sustancia!" y "¡Asegúrense de dejar dulces obsequios como estos a sus trabajadores de la salud!" eran parte de la broma de mal gusto. En otra imagen, se burlaban de los fluidos por sus "formas y tamaños".

La indignación en las redes sociales no se hizo esperar. Usuarios de TikTok, Reddit e Instagram calificaron el comportamiento del personal como "poco profesional", "deshumanizante" y "poco ético".

La respuesta de la clínica

Sutter Health, la corporación de salud a cargo de la clínica, reaccionó de inmediato. Un portavoz confirmó que la persona que subió el video ya no trabajaba para ellos. Sin embargo, tras una revisión interna, se confirmó el despido de todos los trabajadores que participaron en la grabación, lo que demuestra la gravedad con la que la empresa se tomó el incidente.

La clínica enfatizó su compromiso con la dignidad y privacidad de sus pacientes, declarando que el video iba en contra de todos sus valores y políticas. Un recordatorio para quienes trabajan en el sector de la salud de que el profesionalismo no es algo de lo que se pueda prescindir, ni siquiera para un chiste en redes sociales.

Mira el video:

