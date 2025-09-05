¡Llegó el día! Santa Cruz conocerá a su Reina del Carnaval 2026

La ciudad de Santa Cruz vive una jornada de gran expectativa ante la inminente presentación de la Reina del Carnaval 2026. La joven elegida para ser la soberana de la Fiesta Grande de los cruceños será revelada oficialmente hoy, viernes, en un evento lleno de color y emoción en el corazón de la ciudad.

El acto, programado para las 19:00 horas, tendrá lugar en el frontis de la emblemática Catedral Metropolitana, en la Plaza 24 de Septiembre. Se espera que la presentación sea un espectáculo sin precedentes, diseñado para deslumbrar a los asistentes y al mundo carnavalero.

Según los organizadores, el show contará con la participación de diversas comparsas coreográficas, que animarán la plaza con su alegría y ritmo. El punto culminante de la noche será la presentación de la Reina, que se elevará entre 4 y 6 metros sobre el escenario, gracias a una grúa especialmente instalada para la ocasión. Esta elevación simbolizará la coronación de la nueva soberana ante todo el pueblo cruceño.

La elección de la Reina del Carnaval 2026 ha generado gran entusiasmo, especialmente entre los miembros de la comparsa coronadora, los Testarudos. Todos están ansiosos por conocer a la figura que los representará y guiará la fiesta más grande del departamento en la próxima gestión.

La presentación de esta noche marca el inicio oficial de las actividades rumbo al Carnaval de Santa Cruz 2026, prometiendo una fiesta inolvidable para todos los cruceños y visitantes.

