“No dependemos de nosotros, hay que hacer el trabajito de vencer a Brasil”, afirma Raúl Justiniano

El proximo martes, Bolivia tendrá un duelo crucial frente a Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias, que se disputará desde las 19:30 en el estadio Titán de Villa Ingenio, en El Alto. El partido es determinante para las aspiraciones del seleccionado nacional, que busca sumar puntos para acceder al repechaje rumbo al Mundial.

Previo al encuentro, el ex futbolista Raúl Cochi Justiniano analizó la situación en el programa El Mañanero de la Red Uno y destacó la importancia de la estrategia y el aprovechamiento de la altura.

Lo más triste aquí es que no dependemos de nosotros: primero Bolivia debe hacer el trabajo de ganar y después esperar qué hace Colombia allá en Maturín contra Venezuela. El trabajito primero tiene que hacerlo Bolivia en Villa Ingenio. Yo sé que la gente desde el primer minuto va a tratar de alentar; jugamos, como digo, frente a uno de los monstruos como Brasil, pero ahí en Villa Ingenio puede caer. Es muy difícil jugar, y Brasil lo sabe.

Yo creo que siempre debes tener la presión de ganar, pero tienes que ser inteligente al enfrentar a una selección que intentará hacer historia. Cuesta jugar en Villa Ingenio; eso es lo que Bolivia debe aprovechar, le cuesta a Brasil jugar allí. Yo creo que si Bolivia está bien parada, bien ordenadita y trata de jugar de igual a igual con un gigante como Brasil, va a salir adelante. Hay que creérsela. Se han hecho buenos partidos en lapsos de uno, dos o tres minutos, como pasó con Paraguay; a Colombia se le ganó con 10 jugadores.

La selección nacional intentará ejecutar un planteamiento inteligente y aprovechar las ventajas que le ofrece jugar en altura, mientras que los seguidores bolivianos esperan un partido lleno de garra y determinación frente a uno de los equipos más poderosos del continente.

