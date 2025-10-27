Vea el video del impresionante accidente en carrera de motos que dejó a dos pilotos tendidos en el suelo

El Gran Premio de Malasia de Moto3 se vio empañado este fin de semana por un escalofriante accidente ocurrido durante la vuelta de formación, o vuelta previa, que involucró al ya campeón del mundo, el español José Antonio Rueda, y al suizo Noah Dettwiler.

La colisión tuvo lugar en el circuito de Sepang, a la salida de la curva tres. Rueda, del equipo Red Bull KTM Ajo, impactó de forma violenta y por detrás la motocicleta de Dettwiler (CIP Green Power), quien circulaba a una velocidad considerablemente baja por razones que aún están bajo investigación.

El impacto fue de tal magnitud que ambos corredores quedaron tendidos e inmóviles sobre el asfalto, desatando la alarma y obligando a la organización a izar la bandera roja para detener toda la actividad.

Los servicios médicos actuaron de inmediato y, afortunadamente, se confirmó que ambos pilotos estaban conscientes y alerta al momento de recibir las primeras atenciones. Testigos describieron la colisión como una de las más duras vistas recientemente en la categoría.

Tras ser estabilizados en la clínica del circuito, ambos pilotos de 20 años fueron evacuados en helicóptero a un hospital en Kuala Lumpur para una evaluación más exhaustiva.

El organizador del campeonato emitió un comunicado oficial sobre el estado del español: "Rueda está despierto y alerta, con sospecha de fractura de mano y varias contusiones". El propio Rueda logró comunicarse más tarde con su equipo, confirmando su estado estable.

Las noticias sobre la evolución de Dettwiler son más reservadas, aunque los reportes iniciales sugieren que también se encontraba consciente. Los técnicos investigan si una distracción de Rueda al mirar su tablero influyó en el impacto, al encontrarse de súbito con el piloto suizo en la trazada.

