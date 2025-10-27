Real Madrid lamenta fallecimiento de Ochotorena, “uno de los porteros históricos" del club

El Real Madrid lamentó en un comunicado el fallecimiento este lunes a los 64 años de José Manuel Ochotorena, al que catalogó como “uno de los porteros históricos” del club tras defender la portería madridista durante 6 temporadas, desde 1982 hasta 1988, en las que ganó 2 Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, uno de los porteros históricos de nuestro club. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte”, publicó el Real Madrid en su página web.

"El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz", añadió.

Guardameta también del Valencia, ambos clubes le rendirán homenaje en el partido que disputan este fin de semana, el sábado 1 de noviembre, en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

Nacido en Hernani en 1961, Ochotorena culminó su formación como portero en el Real Madrid, club en el que debutó en Primera División en 1982 y en el que dos campañas después formaron parte ya de su primer equipo de manera estable.

Fue titular en la final de la Copa del Rey que el Real Madrid conquistó en 1985, pero las lesiones y la aparición de Paco Buyo le impidieron tener continuidad como titular. Aún así formó parte de las plantillas que ganaron otros cinco títulos, incluidas tres Ligas.

Fichó por el Valencia en la temporada 1988-89 y en el siguiente ejercicio fue el portero menos goleado de la Liga, lo que le llevó a recibir el Trofeo Zamora y le abrió las puertas de la selección, con la que fue convocado para el Mundial de 1990.

Tras pasar por el Tenerife, el Racing de Santander y el Logroñés, en dos etapas en este caso, empezó su carrera como preparador de porteros en el club riojano, aunque recaló en 2001 en el Valencia, club en el que formó parte del cuerpo técnico de Rafa Benítez que llevó al equipo a la conquista de dos Ligas y una UEFA.

Con Benítez estuvo también tres temporadas en el Liverpool, con el que conquistó la Champions, y en 2007 regresó al Valencia, donde había ejercido hasta ahora de manera ininterrumpida como preparador de porteros del primer equipo.

Ochotorena compaginó esta segunda etapa en el Valencia con su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que conquistó la Eurocopa de 2008 de la mano de Luis Aragonés y el Mundial de 2010 con Vicente del Bosque al frente.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play