¿Hasta qué fecha se pasarán clases en Santa Cruz? Esta es la posición de los Maestros urbanos

Las clases en el departamento de Santa Cruz concluirán el 9 de diciembre, cuatro días después que, en el resto del país, según el cronograma establecido por el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Magisterio Urbano cruceño expresó su desacuerdo con esta disposición y pidió que la gestión escolar finalice el 5 de diciembre, al igual que en los demás departamentos.

Lorenzo Chávez, ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, manifestó que la determinación fue tomada “de manera unilateral” por las autoridades nacionales, sin consultar a los docentes ni a las instancias departamentales.

“Nosotros como representantes del Magisterio Urbano cruceño queremos decirle al ministro de Educación que no estamos de acuerdo. Uno, porque en las vacaciones invernales no se nos preguntó si queríamos ampliar esas semanas; tomaron esas decisiones de manera unilateral. Y segundo, porque los estudiantes y padres planifican su fin de año, todos debemos salir en la misma fecha”, señaló Chávez.

El ejecutivo explicó que, a criterio del sector, las actividades académicas deben concluir el 5 de diciembre, dejando los días posteriores únicamente para tareas administrativas por parte de docentes y directores.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, Chávez también fue consultado sobre el impacto de la medida en el avance curricular. Según explicó, los maestros ya han realizado ajustes para cumplir con los contenidos educativos antes del cierre del año escolar.

“Ha habido algunos cambios en la planificación y en el desarrollo curricular producto de las situaciones vividas a medio año, no solo en Santa Cruz sino en todo el país. Por eso estamos planificando concluir el avance de contenidos en la misma fecha que el resto del país”, indicó.

Asimismo, el ejecutivo del Magisterio Urbano llamó al Ministerio de Educación a establecer un diálogo y consenso con las organizaciones docentes tanto a nivel nacional como departamental.

“Reitero que el ministro de Educación debe consensuar con todas las autoridades y dirigencias para coordinar estas decisiones. Las clases en Santa Cruz deben concluir el 5 de diciembre, y los días restantes deberían destinarse solo a tareas administrativas”, concluyó Chávez.

