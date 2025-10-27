Bolivia Sub-17 empató 1-1 con Emiratos Árabes en amistoso previo al Mundial

La selección boliviana Sub-17 continúa su preparación internacional rumbo al Mundial, con un empate frente a Emiratos Árabes Unidos en Dubái.
27/10/2025 13:27
La selección boliviana Sub-17 inició su gira internacional rumbo a la Copa del Mundo de la categoría con un empate 1-1 frente a Emiratos Árabes Unidos, en un amistoso disputado en el Ittihad Kalba Stadium de Dubái.
La delegación boliviana viajó el jueves 23 de octubre rumbo a Catar, pero antes de arribar al país anfitrión tenía programados dos partidos de preparación en territorio emiratí: el primero ante Emiratos Árabes Unidos y el segundo frente a Corea. Estos encuentros buscan afinar tácticas y sumar minutos de juego ante selecciones internacionales.
Tras este primer amistoso, Bolivia enfrentará a Corea en su segundo partido de preparación antes de debutar en el Mundial, que se llevará a cabo el lunes 3 de noviembre a las 8:30 frente a Sudáfrica. Este duelo marcará el inicio del desafío más importante para esta generación, que busca representar con orgullo al país en la cita global.
