¡Vamos Bolivia! Arrancó la concentración de La Verde Sub-17 rumbo al Mundial de Catar

La selección boliviana Sub-17 de fútbol, inició este lunes su concentración en Santa Cruz de cara al Mundial de la categoría a realizarse en el mes de noviembre, para ello tendrá dos amistosos previos en territorio argentino.

El equipo viajará el miércoles a Argentina para disputar dos encuentros de preparación, y luego se trasladará a Catar para su debut en el torneo mundialista contra la selección de Sudáfrica. Los jugadores se sienten motivados por representar al país.

Jesús Maraude mediocampista ofensivo de la Sub-17 expresó su emoción por la oportunidad de representar al país y aseguró que darán lo mejor de sí en cada partido.

Jugadores de la selección boliviana Sub-17 durante la concentración. Foto: Red Uno.

Bolivia debutará en el Mundial Sub-17 contra Sudáfrica el 3 de noviembre, desde las 08:30 de la mañana (hora boliviana), con el objetivo de dejar una buena impresión en la competencia internacional y demostrar el trabajo realizado durante la preparación.

