¡Vamos Bolivia! Arrancó la concentración de La Verde Sub-17 rumbo al Mundial de Catar

Selección Sub-17 concentra en Santa Cruz y se prepara para amistosos y el Mundial de Catar.
13/10/2025 12:50
La selección boliviana Sub-17 de fútbol, inició este lunes su concentración en Santa Cruz de cara al Mundial de la categoría a realizarse en el mes de noviembre, para ello tendrá dos amistosos previos en territorio argentino.
El equipo viajará el miércoles a Argentina para disputar dos encuentros de preparación, y luego se trasladará a Catar para su debut en el torneo mundialista contra la selección de Sudáfrica. Los jugadores se sienten motivados por representar al país.
Bolivia debutará en el Mundial Sub-17 contra Sudáfrica el 3 de noviembre, desde las 08:30 de la mañana (hora boliviana), con el objetivo de dejar una buena impresión en la competencia internacional y demostrar el trabajo realizado durante la preparación.
