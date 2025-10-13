Óscar Villegas: “Rusia es una selección fuerte y con mucha jerarquía”

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, reconoció la dificultad que representará enfrentar a Rusia en el partido amistoso programado para este martes, destacando la jerarquía y el juego físico del rival.

En declaraciones a la Red Uno de Bolivia, Villegas señaló:



“Rusia es local y jugará con su público. Con Jordania jugamos en un campo neutral, pero seguramente de alguna manera hará sentir su localía. Sabemos que es un plantel muy fuerte, muy físico, con mucha jerarquía, y que nos va a generar dificultades. Tenemos que sobreponernos a todo lo que nos presenten ellos. Rusia es un país que vive mucho el fútbol, y lo vamos a enfrentar de la mejor manera posible”.

El amistoso se disputará este martes desde las 13:00 (hora boliviana) en Moscú, en el marco de los partidos de fecha FIFA, y servirá a Bolivia para ajustar su equipo y estrategias de cara a futuras competencias internacionales.

