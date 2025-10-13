El entrenador de la selección boliviana, Óscar Villegas, analiza posibles cambios en el mediocampo de La Verde de cara al partido amistoso contra Rusia, luego de que Lucas Chávez no pueda participar en el encuentro programado para este martes.

En declaraciones al programa El Mañanero de Red Uno, Villegas comentó la ausencia de Chávez en el partido de este martes y que los volantes Marcelo Timorán, del CF Córdoba de la segunda división de España, y José Martínes son las alternativas que se evalúan para completar el equipo.

“Estamos viendo algunas variantes porque Lucas Chávez no estaría llegando al partido contra Rusia, así que consideramos opciones entre Timorán y Martínes. Ahí estamos definiendo, entre dos excelentes volantes que tenemos como Ervin Vaca y Héctor Cuéllar, de ahí saldrá el equipo para enfrentar a Rusia, ya que sabemos que es un rival muy fuerte”, señaló el estratega nacional.

El encuentro amistoso se disputará este martes desde las 13:00 y servirá a Bolivia para probar su equipo y ajustar detalles de cara a futuras competencias internacionales.

