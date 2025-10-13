TEMAS DE HOY:
Joven apuñalado accidente de tránsito

Deportes

Para enfrentar a Rusia, Zabala se perfila como reemplazo de Arroyo en la zaga boliviana

Óscar Villegas evalúa a Zabala como la gran novedad en la defensa boliviana para el amistoso contra Rusia. 

Martin Suarez Vargas

13/10/2025 10:42

Leonardo Zabala y el técnico de la selección nacional, Óscar Villegas. Foto: Redes sociales y Red Uno.
Bolivia.

Ante la ausencia de Efraín Morales por lesión y la baja de Diego Arroyo, solicitada por el Shakhtar Donetsk, el director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, señaló que el defensor del Cancún FC de México, Leonardo Zabala, podría ser una de las alternativas para ocupar la vacante en la defensa en el partido amistoso frente a Rusia, previsto para este martes a las 13:00 en Moscú.

En diálogo con el programa El Mañanero de la Red Uno, Villegas expresó:


“Tenemos a Zabala, que ha estado convocado muchas veces. Es un joven que juega en México, que atraviesa un buen momento y se desempeña como central por el sector izquierdo. Pensamos que podría suplir a Diego Arroyo, quien ha rendido de manera excepcional ante Jordania y también lo hizo muy bien frente a Chile”.

El seleccionador nacional añadió:


“Estamos muy contentos porque esto nos abre posibilidades de variantes. Sabemos que con Diego podemos contar en cualquier momento, ante la ausencia de Efraín”.

La selección boliviana enfrentará a Rusia este martes, desde las 13:00 (hora boliviana), en un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

