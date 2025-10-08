"Lo he visto bien": DT del CF Córdoba elogia a Marcelo Timorán, que ya está con La Verde

El boliviano Marcelo Timorán tuvo un debut prometedor con el CF Córdoba el pasado domingo, en el triunfo de su equipo por 1-0 como visitante frente al Real Zaragoza, con gol de Francho Serrano.

El entrenador del equipo, Iván Ania, destacó la actuación del mediocampista:

“A Marcelo Timorán lo he visto bien. Hizo lo que le pedí: vigilancia sobre el externo rival, cuidado en las espaldas, porque ellos jugaban con balones verticales y diagonales. Para ser sus primeros minutos, cumplió muy bien el cometido que le dijimos”, afirmó.

Timorán, quien el año pasado jugó principalmente en juveniles y esta temporada en tercera división, ahora concentra con la selección boliviana en Turquía, donde se prepara para el partido de este viernes frente a Jordania, desde las 12:00, por la doble fecha FIFA.

El CF Córdoba continuará su calendario local el próximo 13 de octubre, enfrentando a Cultural Leonesa desde las 14:30, en lo que será su siguiente compromiso de liga.

En otra nota deportiva, la Fundación del Liverpool recaudó 226.000 libras en homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, dinero que proviene de la venta de camisetas conmemorativas y que será destinado a programas de fútbol base, demostrando el impacto solidario de los aficionados en el fútbol internacional.

