¡Atención hinchas! Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, ya está en Santa Cruz: conoce su precio

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, ya se exhibe en Santa Cruz. El esférico que rodará en México, Estados Unidos y Canadá llegó a Bolivia con precios que van desde los 300 hasta los 2.900 bolivianos.

El esférico con el que se jugará de manera oficial en el Mundial 2026, denominado Trionda, ya está en Santa Cruz de la Sierra. El esférico que será protagonista del próximo torneo de selecciones organizado por México, Estados Unidos y Canadá se encuentra disponible para los fanáticos del fútbol boliviano, quienes pueden conocer de cerca la pelota que promete revolucionar la competición.

En cuanto a precios, las versiones mini de Trionda se comercializan desde 300 bolivianos, mientras que el modelo profesional, el mismo que se usará en los partidos del Mundial, alcanza los 2.900 bolivianos.

El balón destaca por su innovadora tecnología. Está compuesto por cuatro capas con costuras internas, dentro de las cuales se incorporan chips que permiten una comunicación directa con el VAR, reduciendo posibles errores humanos. Además, ha sido probado en las distintas condiciones climáticas de los tres países sede, garantizando un rendimiento uniforme durante todo el campeonato.

El nombre Trionda hace referencia a las tres olas que simbolizan la unión de las naciones anfitrionas. Su diseño incorpora colores e iconografía representativos de México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndolo en un balón cargado de identidad y modernidad.

En Bolivia, los hinchas sueñan con que la selección nacional pueda disputar el torneo con el Trionda oficial, aunque para ello deberá superar la fase de repechaje que se jugará en marzo.

Mira la programación en Red Uno Play