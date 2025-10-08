TEMAS DE HOY:
Robo millonario Violencia Infantil reo tiktokero

21ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Transporte Pesado pide levantar la subvención para resolver crisis del diésel

Ante el anuncio de YPFB sobre un abastecimiento del 70% de combustibles, el sector del transporte pesado en Santa Cruz declaró estado de emergencia.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

08/10/2025 0:01

Juan Yujra, dirigente del transporte pesado.
Bolivia

Escuchar esta nota

La escasez de combustibles en el país vuelve a encender las alarmas. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, confirmó que esta semana el abastecimiento solo alcanzará un 70% de la demanda nacional, lo que ha generado preocupación y malestar, especialmente en el sector del transporte pesado.

Juan Yujra, secretario ejecutivo de la Federación del Transporte Pesado de Santa Cruz, expresó su indignación ante la situación, calificándola como una crisis que “no es nueva” y que se viene arrastrando desde hace meses.

El dirigente fue enfático en señalar que el problema radica en el modelo de subvención al combustible, que calificó como insostenible. “El gobierno sigue mintiendo a la población. Nosotros ya pedimos que levanten la subvención. No podemos continuar con este sistema en el que un día hay diésel y al otro desaparece”, declaró Yujra.

El representante del transporte pesado también criticó la venta de diésel ULS (ultra bajo en azufre), argumentando que mientras exista un diésel subvencionado, los consumidores no optarán por este tipo de combustible, que es considerablemente más caro. 

“El gobierno se está equivocando nuevamente. No le interesa el país, y mientras tanto nosotros seguimos haciendo fila”, lamentó.

Además, Yujra denunció que el Ejecutivo no está garantizando el abastecimiento de combustibles, especialmente en el departamento de Santa Cruz, uno de los motores económicos del país. Afirmó que la Federación ha solicitado directamente al presidente Luis Arce Catacora que levante la subvención, incluso de manera gradual, pero no obtuvieron respuesta favorable.

“Nosotros como sector transporte pedimos también la liberación de la importación de combustible. No podemos quedarnos sin trabajar. Estamos en emergencia”, señaló.

El dirigente también criticó el silencio de los candidatos presidenciales frente al problema. Según él, ninguno ofrece propuestas claras sobre la crisis de hidrocarburos, mientras el país enfrenta filas interminables en las estaciones de servicio y pérdidas económicas para transportistas y productores.

“Los dos candidatos no dicen nada sobre el tema de combustible. Más se dedican a insultarse entre ellos. Para el próximo gobierno, queremos una solución concreta”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD