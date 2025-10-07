TEMAS DE HOY:
Deportes

Padre e hijo dirigían en Grecia; sus equipos cayeron goleados y de inmediato fueron despedidos

Ambos entrenadores fueron despedidos con escasas horas de margen de sus respectivos puestos luego de que sus equipos encajaran once goles en sendas goleadas.

AFP

07/10/2025 12:08

Giannis Petrakis, de 65 años, y su hijo Giorgios, de 37, fueron despedidos con escasas horas de margen. Foto: Internet.
Grecia.

Giannis Petrakis, de 65 años, y su hijo Giorgios, de 37, fueron despedidos con escasas horas de margen de sus respectivos puestos luego de que sus equipos encajaran once goles en sendas goleadas sufridas este fin de semana.

Giorgios fue el primero en ser despedido el domingo, luego de que su equipo Larissa cayese goleado 5-2 en su cancha contra el rival local Volos un día antes.

Horas después, su padre Giannis perdió su cargo en el Panetolikos tras caer goleado 6-0 en su visita al Levadiakos. Se trata de la goleada más humillante en los 99 años de historia del club de la ciudad de Agrinio.

El Larissa, campeón de Grecia en 1988, ocupa actualmente la 12ª posición de la Super League 1, que cuenta con 14 equipos. El Panetolikos, ocupa la 13ª.
 

