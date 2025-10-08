La recordada Hannah Montana llegó hasta el escenario de ‘La Gran Batalla’ de la mano de Eugenia Redin y la academia de baile “Power Dance”, ellos interpretaron varias escenas de la película infantojuvenil.

Eugenia se desenvolvió en el papel de Miley Cyrus, y recibió excelentes críticas por parte de los jueces.

Para la juez Elka Meyer, la puesta en escena fue bastante creativa, y se mostró la esencia de la artista y personaje principal.

“Primero resaltar el manejo de las expresiones de Miley, la mirada hacia abajo, el tema del lip sync me pareció apropiado, se parecía al personaje, en el tema del equipo me pareció una buena puesta en escena, fue muy expresiva, solo tengan cuidado con la técnica”, manifestó Meyer.

En tanto, para Gabriela Zegarra, la presentación de Eugenia fue bastante conmovedora, resaltó su interpretación, ya que reveló que muchas personas no tenían confianza en la coreografía que llevaría al escenario.

“Yo ahora estoy con escalofríos, al inicio escuché comentarios de que ‘es una miss, solo va a posar’, y lo que yo vi fue una Eugenia más allá del título, y estamos descubriendo en ti mucho talento oculto, estas comprometida y estas avanzando. Eso me gusta, es lo que demuestra que quieres estar aquí”, sostuvo Zegarra.

Por su parte, Tito Larenti estuvo de acuerdo con las palabras de Gabriela Zegarra, y desatacó el esfuerzo y valor de Eugenia y su equipo, señaló que ella podía mostrar mucho talento en el escenario.

“Eugenia, la miss habla como quiere, la profe de kínder también puede bailar y subirse a un escenario a demostrar su talento. Alguien que quiere avanzar en el medio, eres una revelación de la segunda temporada de La Gran Batalla, vamos a tener mucho más de Eugenia”, puntualizó Larenti.

Finalmente se pronunció Rodrigo Massa, y el juez felicitó inicialmente al equipo, “entendieron la película, se quitaron la venda en el momento preciso, fue uniforme, siento que el equipo está en un 9, y hay que empujarlo a un 10”, sentenció el juez.

Eugenia por su parte, agradeció a los jueces y al equipo, indicó que trataron de mostrar lo mas creativo para mostrar la esencia de la película.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play