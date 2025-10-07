¡Crimen atroz! Acribillan a un hombre dentro de su vivienda mientras descansaba

Un hombre de 39 años de edad, fue ejecutado a tiros dentro de su vivienda en el sector 12 de Marzo, en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui en el país de Venezuela. Según reportes de medios locales, tres sujetos armados ingresaron de forma violenta a la casa y lo atacaron sin darle oportunidad de escapar.

La víctima, identificada como Frank Alexander Bolívar Rojas, se encontraba sentada en una silla de plástico cuando los delincuentes irrumpieron y le dispararon en repetidas ocasiones, incluso en la cabeza. Su cuerpo quedó sin vida sobre la silla, en posición boca abajo.

Vecinos del lugar relataron que los atacantes actuaron con total frialdad y huyeron del sitio inmediatamente después del crimen. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las pesquisas.

Aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis, la línea de investigación principal apunta a un posible homicidio por encargo. Los habitantes del sector lamentaron la muerte de Bolívar, a quien describieron como un hombre tranquilo y sin antecedentes de conflictos.

