“Parecías Ken”: opiniones divididas de los jueces tras la presentación de Basti, ¿qué pasó?

Segunda noche de competencia en ‘La Gran Batalla’, cuatro equipos prepararon interesantes coreografías representando grandes películas.

El primer equipo en salir al escenario fue el del cochabambino Basti y la academia de baile “Aurea Crew”, y ellos interpretaron la película Footloose, donde debían mostrar al personaje principal y contar parte de la su historia.

Los jueces quedaron bastante impresionados con la puesta en escena, pero realizaron varias recomendaciones al equipo, además la evaluación del jurado, estuvo dividida.

Para la juez Gabriela Zegarra, el famoso tenía mayor parecido con el novio de Barbie, “Ken”, sin embargo, destacó su esfuerzo y felicitó al equipo, señaló que mostraron bastante diversión en el escenario.

“Sentí como ver bailar a Ken, estabas más metido en el papel de Ken. La academia hizo un gran esfuerzo, mostraron un baile escolar, hubo mucha diversión, pero había una parte donde se querían chocar uno con otro. A Basti sabemos que le cuesta bailar, te falta soltarte”, afirmó Zegarra.

En tanto, para Elka Meyer, la presentación en el escenario si logró representar la película en esencia, “entiendo que es algo que cuesta, no puedo invalidar el esfuerzo, faltó algo de balanceo y estilo, pero se nota una evaluación”

Por su parte el juez Rodrigo Massa señaló que hubo algunos momentos positivos y que la canción fue evolucionando a medida que avanzaba la coreografía. Sin embargo, mencionó los errores del equipo y del famoso.

“Basti, yo no vi que lo estuviste intentando, era una oportunidad para soltarte, era un contexto donde no hay reglas, el equipo muy bien, pero se que ustedes podían alocarse un poco más”, expresó Massa.

Para finalizar la evaluación de los jueces, se pronunció Tito Larenti, y el criticó el hecho de que el coach y la academia de baile, se vio limitada a la falta de experiencia del famoso en cuanto al baile.

“Yo creo que no sabes que hacer con Basti, él tiene limitaciones y está bien, y debes buscar la forma de moldear y trabajar con él, y no en base a sus limitaciones”, manifestó Tito al coach del equipo.

Los participantes agradecieron las palabras del jurado, y aceptaron las observaciones que les hicieron, considerando que pueden corregir los errores.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

Mira la programación en Red Uno Play