La gran batalla

‘La Gran Batalla’ se inspira en el cine: cuatro equipos interpretan películas icónicas esta noche

La temática de la semana es la representación de soundtracks y escenas de icónicas películas del mundo del cine.

Silvia Sanchez

07/10/2025 20:30

Santa Cruz, Bolivia

Se viene una noche más de competencia en ‘La Gran Batalla’, y hoy, cuatro equipos se presentarán en el escenario más grande de la televisión boliviana, para mostrar su talento interpretando icónicas películas.

La temática de la semana es la interpretación del soundtrack, personajes y escenas de películas bastante conocidas.

Esta noche en el escenario de la ‘La Gran Batalla’:

  • CISCO MORENO Y LA ACADEMIA BOLIVIA DANCE

  • BASTI Y LA ACADEMIA AUREA CREW

  • EUGENIA REDIN Y LA ACADEMIA POWER DANCE

  • EZEQUIEL SERRES Y LA ACADEMIA BAMBOLEO

 

Recuerda que la nominación está en manos del público, quienes mediante su voto en el link: voto.reduno.com.bo, podrán apoyar a su equipo favorito y salvarlo de la eliminación.

Será una noche llena de sorpresas, emoción y entretenimiento, no te lo puedes perder, arrancamos a las 20:45.

