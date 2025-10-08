Se viene una noche más de competencia en ‘La Gran Batalla’, y hoy, cuatro equipos se presentarán en el escenario más grande de la televisión boliviana, para mostrar su talento interpretando icónicas películas.

La temática de la semana es la interpretación del soundtrack, personajes y escenas de películas bastante conocidas.

Esta noche en el escenario de la ‘La Gran Batalla’:

CISCO MORENO Y LA ACADEMIA BOLIVIA DANCE

BASTI Y LA ACADEMIA AUREA CREW

EUGENIA REDIN Y LA ACADEMIA POWER DANCE

EZEQUIEL SERRES Y LA ACADEMIA BAMBOLEO

Recuerda que la nominación está en manos del público, quienes mediante su voto en el link: voto.reduno.com.bo, podrán apoyar a su equipo favorito y salvarlo de la eliminación.

Será una noche llena de sorpresas, emoción y entretenimiento, no te lo puedes perder, arrancamos a las 20:45.

