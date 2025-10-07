Nueva semana en ‘La Gran Batalla’: cuatro equipos buscan sorprender al público y a los jueces

Cuatro equipos regresan al escenario de ‘La Gran Batalla’ para una nueva semana de competencia y desafíos en interpretación.
06/10/2025 20:15
Inicia una nueva semana de competencia en ‘La Gran Batalla’, y esta noche cuatro equipos llegan con todo su entusiasmo y talento para ofrecer el mejor show al público y a los jueces.
Hoy arranca una nueva dinámica para el género de interpretación, la cual se conocerá al inicio del programa en vivo. Además, se revelará la hermenéutica de nominación, que podría recaer en los jueces, el público o los propios participantes.
Hoy en ‘La Gran Batalla’:
Rodrigo Gimenez y la academia de baile Fire Steps
Alvinich y la academia artística CCM
Susana Rivero y la academia La Fábrica
Diego Paredes y la academia de baile Vibra Dance
Los cuatro equipos estarán presentes en el escenario a las 20:45 para conocer todos los detalles de la semana.
El programa llega tras una gala de eliminación, en la que Adry Vargas y la academia Idols Dance no lograron convencer y fueron los últimos en abandonar la competencia.
¡Será un programa de infarto!
