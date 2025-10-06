“Siempre estaré agradecida”; Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’ fueron eliminados de ‘La Gran Batalla’

Después de las dos emocionantes batallas de la noche de eliminación, estuvo en manos de los jueces el decidir que equipo debía volver a casa, la definición fue bastante difícil según mostraron los jueces cuando se reunieron a consensuar.

Los dos equipos que habían perdido cada una de las batallas, por la votación del público, estaban en riesgo de ser eliminados.

Sin embargo, después de varios minutos, finalmente, Elka Meyer fue la vocera de los jueces y anunció que el equipo eliminado de la semana, era el de Adry Vargas y la academia de baile ‘Idols Dance’.

“Por un tema de personaje, de energía en la propuesta escénica, se ha decidido que el famoso y equipo que se irá y dejará ‘La Gran Batalla’, es Adry Vargas y la academia Idols Dance”, indicó la juez Meyer.

Adry se despidió agrediendo a todos por la oportunidad en el programa y resaltando que formó una familia con su academia de baile.

“Siempre estaré agradecida, para mi fue un sueño pisar este escenario, nos convertimos en una familia hermosa, gracias a todos”, dijo Adry en su despedida.

Este lunes arranca una nueva semana de competencia, donde se aplicará una nueva temática y hermenéutica, no te lo pierdas.

