“Nada de errores”: Cuatro equipos se enfrentan a la eliminación en 'La Gran Batalla', ¿quiénes continuarán?

Los nominados vuelven a presentarse con la coreografía que los puso en riesgo. Solo los mejores seguirán en 'La Gran Batalla'.
05/10/2025 18:37
Llega una nueva noche decisiva en ‘La Gran Batalla’, donde cuatro equipos deberán demostrar todo su talento para impresionar al jurado, al público y a sus compañeros.
Los famosos, junto a sus academias de baile, volverán a presentar la coreografía que los llevó a la nominación. Esta vez, deberán hacerlo sin errores, ya que cualquier fallo podría costarles la eliminación
Esta noche competirán:
· Susana Rivero y la academia La Fábrica
· Adry Vargas y la academia Idols Dance
· Juandy y la academia Legacy
· Eugenia Redin y la academia Power Dance
La dinámica de eliminación se revelará en vivo al inicio del programa. Allí se determinará si la decisión final estará en manos del público, los jueces o los mismos participantes.
‘La Gran Batalla’ promete una gala llena de emoción, ritmo y sorpresas. El programa comenzará a las 22:30 por la señal de Red Uno, con la conducción y energía que ya conquistó al público boliviano.
