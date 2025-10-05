“Nada de errores”: Cuatro equipos se enfrentan a la eliminación en 'La Gran Batalla', ¿quiénes continuarán?

Llega una nueva noche decisiva en ‘La Gran Batalla’, donde cuatro equipos deberán demostrar todo su talento para impresionar al jurado, al público y a sus compañeros.

Los famosos, junto a sus academias de baile, volverán a presentar la coreografía que los llevó a la nominación. Esta vez, deberán hacerlo sin errores, ya que cualquier fallo podría costarles la eliminación

Esta noche competirán:

· Susana Rivero y la academia La Fábrica

· Adry Vargas y la academia Idols Dance

· Juandy y la academia Legacy

· Eugenia Redin y la academia Power Dance

La dinámica de eliminación se revelará en vivo al inicio del programa. Allí se determinará si la decisión final estará en manos del público, los jueces o los mismos participantes.

‘La Gran Batalla’ promete una gala llena de emoción, ritmo y sorpresas. El programa comenzará a las 22:30 por la señal de Red Uno, con la conducción y energía que ya conquistó al público boliviano.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play