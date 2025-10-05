TEMAS DE HOY:
Recatan a hombre muerto Explosión de vehículo Ali Wader

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

“Nada de errores”: Cuatro equipos se enfrentan a la eliminación en 'La Gran Batalla', ¿quiénes continuarán?

Los nominados vuelven a presentarse con la coreografía que los puso en riesgo. Solo los mejores seguirán en 'La Gran Batalla'.

Silvia Sanchez

05/10/2025 18:37

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llega una nueva noche decisiva en ‘La Gran Batalla, donde cuatro equipos deberán demostrar todo su talento para impresionar al jurado, al público y a sus compañeros.

Los famosos, junto a sus academias de baile, volverán a presentar la coreografía que los llevó a la nominación. Esta vez, deberán hacerlo sin errores, ya que cualquier fallo podría costarles la eliminación

Esta noche competirán:

·       Susana Rivero y la academia La Fábrica

·       Adry Vargas y la academia Idols Dance

·       Juandy y la academia Legacy

·       Eugenia Redin y la academia Power Dance

La dinámica de eliminación se revelará en vivo al inicio del programa. Allí se determinará si la decisión final estará en manos del público, los jueces o los mismos participantes.

La Gran Batalla promete una gala llena de emoción, ritmo y sorpresas. El programa comenzará a las 22:30 por la señal de Red Uno, con la conducción y energía que ya conquistó al público boliviano.

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Debate vicepresidencial del tse

22:30

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD