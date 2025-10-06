“Si van a jugar a ser sexys, no lo hagan”: Juandy ganó la primera batalla contra Adry Vargas

La primera batalla en la noche de eliminación en ‘La Gran Batalla’ se desarrolló entre Adry Vargas y la academia Idols Dance contra Juandy junto a la academia Legacy.

La primera en subir al escenario fue Adry Vargas y la academia ‘Idols Dance’, y ellos interpretaron una reconocida canción: ‘Music Session #53’ de Shakira. Aunque el equipo se presentó con mucha energía en el escenario, los jueces destacaron varias mejoras en el personaje y el cuerpo de baile, pero no fue suficiente.

Posteriormente una de las presentaciones esperadas, fue la de Juandy y la academia de baile “Legacy”, y ellos subieron al escenario interpretando la canción: “Otro trago”, del artista Sech, una puesta en escena que encantó a los jueces.

Los jueces felicitaron al equipo por haber mejorado la coreografía, y la primera presentación que realizaron en la semana previa.

Para la juez Elka Meyer, Adry Vargas mejoró en cuanto a su interpretación del personaje, “se nota el trabajo, los movimientos se parecían al video, y en el tema del equipo, aún perdura la inseguridad”, afirmó la juez.

Acerca de Juandy, resaltó que no bajaron la energía en comparación a la primera vez que se presentaron, “las chicas mejorar los errores técnicos, y la energía estuvo presente”, manifestó.

Por su parte Tito Larenti, también destacó el trabajo de Adry en busca del personaje que debía interpretar, pero, aseguró que no logró su objetivo, “no veo al personaje en la escena, pero también cuenta, en cuanto al equipo, no había estabilidad, estaban nerviosas, las chicas inseguras, si van a jugar a ser sexys, no lo hagan, ustedes son profesionales”, sentenció.

Sobre Juandy, dijo que el equipo del influencer, no debía ser nominado a eliminación.

Gabriela Zegarra, compartió la opinión acerca de la presentación de Adry Vargas, y consideró que no había llegado al personaje, aunque hizo su mayor esfuerzo, señaló, en tanto, acerca de Juandy, dijo que no tenía mucho que señalar, ya que la coreografía fue bastante buena.

El juez Rodrigo Massa, compartió la opinión del resto de jueces, resaltó el esfuerzo del equipo de Adry Vargas, y acerca de Juandy, lo felicitó por haber logrado concretar todas las recomendaciones que le hicieron en su primera presentación.

Sin embargo, el público fue el que decidió al ganador de la primera batalla, y Junady y la academia 'Legacy’, obtuvo el 68,1% del total de la votación, por lo cual, se convirtió en el primer salvado de la noche.

