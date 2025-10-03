“Para que pruebe la nominación”; Juandy y ‘Legacy’ fueron enviados a eliminación por sus compañeros

El equipo del influencer obtuvo siete votos en contra y deberán volver a presentarse en el programa del día domingo.
02/10/2025 21:35
Iniciando el programa en vivo de este jueves, se conoció al tercer equipo nominado de la semana, y este fue definido por los competidores que no se presentaron el miércoles, 12 competidores emitieron su voto y decidieron nominar a Juandy y la academia “Legacy”.
Los equipos justificaron su decisión y muchos de ellos señalaron que se trataba de estrategia y que era momento de que el famoso y su academia, “prueben lo que es la gala de eliminación”.
“Decidimos nominar a Juandy para que prueben un poquito de que es ir a eliminación”, dijo uno de los equipos.
Otros señalaron que enviaban al equipo de Juandy a eliminación, para ponerle más emoción a la noche de competencia.
El resto de equipos dividieron sus votos por los otros participantes.
