La gran batalla

“Para que pruebe la nominación”; Juandy y ‘Legacy’ fueron enviados a eliminación por sus compañeros

El equipo del influencer obtuvo siete votos en contra y deberán volver a presentarse en el programa del día domingo.

Silvia Sanchez

02/10/2025 21:35

Escuchar esta nota

Iniciando el programa en vivo de este jueves, se conoció al tercer equipo nominado de la semana, y este fue definido por los competidores que no se presentaron el miércoles, 12 competidores emitieron su voto y decidieron nominar a Juandy y la academia “Legacy”.

Los equipos justificaron su decisión y muchos de ellos señalaron que se trataba de estrategia y que era momento de que el famoso y su academia, “prueben lo que es la gala de eliminación”.

“Decidimos nominar a Juandy para que prueben un poquito de que es ir a eliminación”, dijo uno de los equipos.

 

“En consenso con mi equipo, y porque necesitan probar una gala de eliminación, decidimos nominar a Juandy y la academia ‘Legacy’”, dijo otro de los participantes.

Otros señalaron que enviaban al equipo de Juandy a eliminación, para ponerle más emoción a la noche de competencia.

El resto de equipos dividieron sus votos por los otros participantes.

