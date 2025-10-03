VIDEO| “Vendí a mi mejor amigo”: hombre admite traición y es obligado a caminar con cartel en Perú

William Tocas confesó haber entregado a su amigo Junior Vásquez Romero a un grupo criminal a cambio de 30.000 soles. La revelación ocurrió frente a una ronda campesina en la localidad de Huamachuco, en la región La Libertad, Perú.

Según los testimonios recogidos por los pobladores, Tocas admitió que traicionó a su amigo por presión de terceros, aunque no detalló quiénes fueron los autores del crimen ni si participó directamente en el asesinato.

“Quiero pedir disculpas a la familia, me presionaron para que yo pueda entregar a mi amigo”, dijo durante su exposición pública.

Como castigo, fue obligado a caminar por las calles con un cartel que decía: “Vendí a mi mejor amigo por 30.000 soles”, en una práctica usada por las rondas como forma de escarnio comunitario.

Tras la confesión de Tocas, el cuerpo de Junior Vásquez fue hallado sin vida. Las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

William Tocas fue entregado a la Policía y trasladado a la comisaría local, en medio de pedidos de justicia por parte de familiares y amigos de la víctima, quienes exigieron que no sea liberado.

