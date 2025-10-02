Video: ¡Consternador! hombre muere tras discutir con un cuidador de coches

El terrible hecho se suscitó en Argentina, donde un hombre murió cuando discutía con un cuidador de autos. En las imágenes se observa cómo el sujeto identificado como Francisco Carlos Baran, de 47 años, aparece molesto y confronta al cuidador de autos.

Aparentemente se lo ve queriendo agredir al cuidador, pero de manera repentina empieza a sentirse mal y se apoya a su vehículo visiblemente afectado.

Dos hombres que miraban como Baran se sentía mal, se aproximan e intentan ayudarlo. Otro comerciante también se acerca a realizar maniobras de RCP, sin embargo, el varón no responde a las mismas, testigos del lugar llamaron a una ambulancia, pero esta habría tardado en llegar aproximadamente 40 minutos.

Lo trasladaron al Hospital Zonal General de Agudos ‘Narciso López’, sin embargo, ya era tarde había fallecido y los médicos confirmaron que sufrió un infarto fulminante.

Personas que lo conocían relataron que el Baran discutió con el cuidador de coches desde horas de la mañana, y salía de su negocio solo a confrontarlo, había sostenido varias discusiones también con otras comerciantes, hasta que terminó perdiendo la vida, tras un infarto, el hecho causó conmoción.

