Investigan accidente entre micro y camión en la ruta a Cotoca que dejó seis heridos, incluida una bebé

El accidente ocurrió en la avenida Virgen de Cotoca. Una bebé de cinco meses estaba entre los heridos, pero se encuentra fuera de peligro.  

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/10/2025 20:53

Santa Cruz, Bolivia

Un accidente de tránsito que involucró un micro y un camión dejó seis personas heridas la mañana de este jueves en la carretera a Cotoca, en Santa Cruz.

Según el informe policial, el camión había cargado combustible en un surtidor cercano e intentaba ingresar a la avenida Virgen de Cotoca cuando ocurrió el choque. El conductor del micro, al ver al camión, trató de esquivarlo, pero terminó chocando con el camellón central y luego con un poste de luz.

Entre los heridos hay cinco pasajeros del micro, además del conductor. Todos fueron trasladados al hospital municipal Virgen de Cotoca.

El personal médico informó que uno de los pacientes tiene fractura de fémur, otro presenta varias contusiones, y una bebé de cinco meses que estaba en el micro fue atendida por especialistas y se encuentra fuera de peligro.

Uno de los pasajeros fue dado de alta poco después, ya que no tenía heridas graves. Los demás continúan siendo atendidos, y su estado de salud está siendo monitoreado.

Ambos conductores fueron arrestados y están siendo investigados por la Policía de Tránsito.

