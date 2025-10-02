TEMAS DE HOY:
Política

Senado sanciona crédito de $us 150 millones para riego en áreas rurales del país

El financiamiento respaldará programas de riego, gestión de cuencas y producción agropecuaria en 256 municipios categorizados como vulnerables, con el objetivo de mejorar la seguridad hídrica y productiva en áreas rurales del país.

Hans Franco

02/10/2025 9:54

Foto: Senado sanciona crédito de $us 150 millones para riego (APG)
La Paz

El pleno del Senado sancionó el Proyecto de Ley N° 276/2024-2025 CD, que aprueba el Convenio de Préstamo 9643-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el pasado 20 de mayo de 2024. El crédito internacional, por un monto de hasta 150 millones de dólares, está destinado a la ejecución del proyecto “Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar”. La norma fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El financiamiento respaldará programas de riego, gestión de cuencas y producción agropecuaria en 256 municipios categorizados como vulnerables, con el objetivo de mejorar la seguridad hídrica y productiva en áreas rurales del país.

Se prevé que los recursos permitan la implementación de 336 proyectos, que beneficiarán a más de 30.000 familias campesinas y productoras, además de generar cerca de 37.000 empleos directos e indirectos.

La inversión contempla la construcción de presas y la puesta en marcha de intervenciones productivas con un enfoque resiliente y sostenible. Entre las acciones destacan la protección y conservación de fuentes de agua, el fortalecimiento de prácticas agrícolas adaptadas al cambio climático y el uso óptimo de los recursos hídricos, bajo un enfoque de cuencas.

 

