Abogado denuncia irregularidades en liberación del exgerente de Emapa

La reciente decisión judicial que otorga detención domiciliaria a Franklin Flores, exgerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), ha generado críticas desde distintos sectores.

Entre ellos, el abogado Álvaro La Torre, quien aseguró que esta medida es parte de un “modus operandi” de una justicia corrupta que favorece a exautoridades señaladas por múltiples irregularidades.

Flores fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, y se había solicitado su detención preventiva en el penal de San Pedro. Sin embargo, el juez a cargo del caso, Armando Huacani, le otorgó medidas sustitutivas, decisión que fue cuestionada duramente por Latorre, quien recordó que el mismo juez ya fue señalado en otros procesos polémicos.

La Torre calificó la gestión de Flores como “extremadamente corrupta”, recordando contratos irregulares y el caso del maíz transgénico importado ilegalmente bajo su administración. “Es una gestión plagada de irregularidades que han perjudicado a los productores y al pueblo boliviano”, aseguró.

Respecto a la discrepancia en los costos de la planta procesadora de papa inaugurada recientemente, Latorre señaló que la diferencia entre el monto informado por el presidente Luis Arce y el contrato oficial “es una señal de negligencia o falta de seriedad en la administración pública”. Añadió que esto refleja problemas estructurales en el Estado que deben ser corregidos con urgencia.

Finalmente, La Torre llamó a una reforma profunda del aparato estatal y judicial para erradicar la corrupción y retornar a la meritocracia.

“No podemos seguir permitiendo que personas como Franklin Flores manejen recursos públicos y perjudiquen a los productores”, concluyó.

La nueva gestión, indicó, debe fortalecer la transparencia y la justicia para garantizar que casos como este no queden impunes y se respete el interés general del país.

