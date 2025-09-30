Diputados sesionarán sin tratar elección de vocales del TSE ni aprobación de créditos internacionales

La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles 1 de octubre, a partir de las 09:00 horas, su 173ª Sesión Ordinaria, con una agenda que no incluye ni la ley para la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ni la consideración de créditos internacionales.

El Orden del Día establece como puntos a tratar principalmente proyectos de ley vinculados a la incorporación de tramos carreteros a la Red Vial Fundamental, declaratorias de patrimonio cultural material e inmaterial, así como la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidos en rupturas del orden constitucional.

Asimismo, figura el análisis de la “Protección estatal a las edificaciones tecnológicas, tecnología nuclear y desarrollo e investigaciones en el campo nuclear” bajo administración de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear.

La agenda fue confirmada mediante la convocatoria oficial firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos.

Mire la convocatoria de la sesión de diputados:

