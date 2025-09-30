TEMAS DE HOY:
Hallan un cuerpo desmembrado exsacerdote uruguayo Chofer muere aplastado por su auto

33ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Diputados sesionarán sin tratar elección de vocales del TSE ni aprobación de créditos internacionales

El Orden del Día establece como puntos a tratar principalmente proyectos de ley vinculados a la incorporación de tramos carreteros a la Red Vial Fundamental, declaratorias de patrimonio cultural material e inmaterial.

Hans Franco

30/09/2025 12:53

Foto: Diputados sesionarán sin tratar elección de vocales del TSE
La Paz

Escuchar esta nota

La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles 1 de octubre, a partir de las 09:00 horas, su 173ª Sesión Ordinaria, con una agenda que no incluye ni la ley para la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ni la consideración de créditos internacionales.

El Orden del Día establece como puntos a tratar principalmente proyectos de ley vinculados a la incorporación de tramos carreteros a la Red Vial Fundamental, declaratorias de patrimonio cultural material e inmaterial, así como la Ley de Reparación Integral para Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos cometidos en rupturas del orden constitucional.

Asimismo, figura el análisis de la “Protección estatal a las edificaciones tecnológicas, tecnología nuclear y desarrollo e investigaciones en el campo nuclear” bajo administración de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear.

La agenda fue confirmada mediante la convocatoria oficial firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra Santos.

Mire la convocatoria de la sesión de diputados: 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD