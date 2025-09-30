Libre pide una transición ordenada y critica decisiones de última hora del Gobierno

El asesor económico de la Alianza Libre, Ramiro Cavero, cuestionó este martes las acciones del actual gobierno y llamó al presidente a garantizar una transición ordenada, sin medidas que perjudiquen a la próxima administración.

“Lo primero que debería hacer el presidente es garantizar en dejar una transición ordenada y no tratar cosas, dejarle bombas al gobierno que viene. Estamos viendo que están muy interesados en a última hora subirse sueldos, a última hora firmar contratos”, manifestó Cavero.

El asesor recordó además que el Ejecutivo incumple la Ley del Oro, que obliga a mantener las reservas en el Banco Central de Bolivia, y advirtió que este manejo genera incertidumbre económica en un contexto marcado por la falta de divisas.

Cavero reiteró que la ciudadanía merece claridad y estabilidad en esta etapa previa a las elecciones del 20 de octubre, y señaló que su organización política impulsará medidas para transparentar el estado económico en que se entrega el país.

Mira la programación en Red Uno Play