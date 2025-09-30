TEMAS DE HOY:
Política

Libre plantea levantar la subvención de combustible y mantenerla para el transporte público

El asesor de Libre explicó que se aplicará un sistema de control en los micros y buses para que reciban el beneficio.

Hans Franco

30/09/2025 11:23

Foto: Asesor de Libre plantea levantar subvención con control para públicos
La Paz

El asesor económico de la Alianza Libre, Ramiro Cavero, afirmó este martes que, de llegar al gobierno, se implementará una política de levantamiento gradual de la subvención a los combustibles, con un sistema de control que garantice la protección a los sectores más necesitados, en especial al transporte público.

“Obviamente hay que levantar la subvención, el precio subirá, pero claramente para los más necesitados no, como es el caso del transporte público. Concretamente se registran los buses, se les pone un chip y con eso se les controla muy bien para que no se escape este subsidio que se mantendría (…) Y los particulares tenemos que pagar más porque esa es la realidad”, sostuvo Cavero.

En el caso del diésel, señaló que su costo sería más bajo, lo que permitiría aliviar el impacto en sectores productivos y de transporte pesado.

El asesor explicó que actualmente se requiere una inyección de recursos para garantizar la provisión de combustibles: “Más o menos para tres a cuatro meses de suministro de combustible es alrededor de mil millones de dólares, eso es lo que se necesita”.

Cavero añadió que se prevé recurrir a organismos internacionales y proveedores para financiar la compra, y adelantó que, en caso de asumir el gobierno tras las elecciones del 20 de octubre, solicitarán una reunión pública para transparentar el estado en el que se recibe la administración estatal.

