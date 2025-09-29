Gobierno inicia auditoría por compra de arroz supuestamente en mal estado

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, confirmó que el Gobierno activó una auditoría interna para esclarecer la polémica compra de un lote de arroz presuntamente en mal estado, que fue importado desde Argentina por un valor de 63 millones de bolivianos.

“Hay una auditoría que se está realizando, hay instancias judiciales que se han presentado. Yo no quiero perjudicar ningún resultado ni adelantarme a lo que determinen la auditoría y las investigaciones. Hay autoridades que seguro van a seguir informando”, señaló Mamani en conferencia de prensa.

El titular de Desarrollo Productivo evitó brindar mayores detalles para no interferir en el curso de las investigaciones, pero aseguró que los procedimientos se están desarrollando tanto por la vía administrativa como judicial.

El caso salió a la luz en julio de este año, cuando la directora de Insumos Bolivia, Lauren Fernández, denunció que el lote de arroz adquirido no cumplía con los estándares mínimos de calidad, lo que impedía destinarlo al consumo humano y a los programas estatales de abastecimiento.

Desde entonces, el cargamento permanece almacenado, mientras las autoridades determinan las responsabilidades correspondientes y definen el destino final del producto.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play